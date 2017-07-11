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Zeytinlikte sondaj çalışmalarına yurttaşlar tepki gösterdi

Çanakkale'de zeytinlik alanların içinde başlatılan jeotermal santrali sondaj çalışmalarına yurttaşlar tepki gösterdi. Traktör kasalarına binen vatandaşlar soluğu sondaj çalışmaları alanında aldı. Yurttaşlar çalışmaların durdurulmasını istedi.

Zeytinlikte sondaj çalışmalarına yurttaşlar tepki gösterdi

Çanakkale’nin Gülpınar Mahallesi sakinleri, zeytinliklerin kesileceği ve içme sularının kirleneceği gerekçesiyle, zeytinlik alanda başlatılan jeotermal santrali sondajına tepki gösterdi. 

Kadın, çocuk demeden traktör kasalarına binen yurttaşlar soluğu, mahalle yakınındaki jeotermal sondaj sahasında aldı.  

Çalışmalar nedeniyle bölgede çok sayıda zeytin ve çam ağacının kesildiğini söyleyen mahalleli sondaj çalışmalarının durdurulmasını istedi. 

Firma yetkilileri ise sondaj çalışma alanının zeytinlik olmadığını savundu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale
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