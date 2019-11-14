Zeytinyağı fiyatı açıklandı

Tariş, zeytinyağı fiyatını açıkladı.

28 bin ortaklı Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nden yapılan açıklamada 2019-2020 kampanyasında sızma zeytinyağının litre fiyatının 20 lira olarak belirlendiğini duyuruldu.



Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen fiyat seviyesi belirlediklerini söyledi.



Amaçlarının ürünün değerini korumak olduğunu belirten Sürek, alımlara başladıklarını açıkladı.



2019-2020 sezonunda Türkiye zeytinyağı rekolte tahmininin 225 bin ton olarak açıklandı.



Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği geçen yıl zeytinyağı fiyatını 17 lira olarak belirlemişti.

ulusal.com.tr