Tokat'ın Zile ilçesinde zifte bulanan yavru köpekleri zabıta ekibi kurtardı.

Tokat'ın Zile ilçesinde zifte bulanan yavru köpekleri zabıta ekibi kurtardı.



Süleymaniye köyündeki yol asfaltlama çalışmaları sırasında iki yavru köpeğin zifte yapıştığını gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.



Zabıta ekibince alınarak Zile Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru köpekler, hayvanseverlerin de yardımıyla yaklaşık 25 kilogram sıvı yağ kullanılarak ziftten arındırıldı.



Belediye Zabıta Müdürü Metin Günter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpekleri aldıklarında burun deliklerinin bile ziftten kapanmış halde olduğunu söyledi.



Yavru köpekleri adeta asfalttan kazıyarak kurtardıklarını belirten Günter, "Hayvanseverler zifti sıvı yağ ile temizlememiz gerektiğini söyledi. Hayvanseverlerin yardımıyla yavru köpekleri yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu ziftten arındırdık." dedi.



