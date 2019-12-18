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Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

YURT 18.12.2019, 13:11
Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Beyşehir-Derebucak kara yolunun 11. kilometresinde, sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, engelli öğrencileri taşıdığı öğrenilen öğrenci servisi ile kamyonet ve üç otomobil çarpıştı.

Kazada, devrilen öğrenci servisindeki 5 öğrenci ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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