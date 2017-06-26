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Zıpkınla balık avlarken fenalaşan işadamı öldü

Muğla’nın Datça İlçesi’nde zıpkınla balık avlamak için denize giren 41 yaşındaki işadamı Ahmet Burak Yurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak öldü.

Zıpkınla balık avlarken fenalaşan işadamı öldü

İzmir’den bayram tatili için Datça’ya gelen işadamı Ahmet Burak Yurt, saat 19.00 sıralarında Adaburnu açıklarında zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Evli ve 2 çocuk babası Yurt, görgü tanıklarının ifadelerine göre sahilden 20-30 metre açıkta aniden fenalaştı.

Durumu farkeden 26 yaşındaki Görkem Gedik ile Seyhan Gül, Yurt’a yardım etmek için denize girdi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sahile çıkarılan Yurt’un öldüğü belirledi.

Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Datça Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Profesyonel yüzücü olduğu ifade edilen Ahmet Burak Yurt’un, denizde kalp krizi geçirmiş olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ahmet Burak Yurt #muğla #Datça #zıpkın #zıpkınla balık avı #Görkem Gedik
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