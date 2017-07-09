Devrek ilçesinde kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yaşanan deprem sonrası meydana gelen olaylarda yaralananlar temsili olarak kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yaşanan deprem sonrası meydana gelen olaylar oluşturulan kriz masasından yönetilerek yaralılar temsili olarak kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi Bük köyü mevkisinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle beldede bulunan HES santralinin zarar gördü ve su debisi yükseldi.

Bu sırada Filyoz Çayı kenarında piknik yapan üç kişilik bir aile, oluşan selde sürüklenerek Bük Köprüsü ayaklarında takılı kaldı. 15 yaşındaki çocuk ise köprü ayağında gözden kayboldu.

Afet ve müdahale bölgelerinin taleplerini değerlendirerek öncelikleri belirleyen il kriz masasının yönlendirmesiyle olay yerine gelen ekipler, köprüden halat yardımıyla çaya inerek yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

Daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tatbikat, Filyos Çayı'na yakın olan ve yan yatarak hasar gören iki katlı binada bulunan yaralılara ve bölgedeki doğalgaz dağıtım regülatörünün bulunduğu konteynerde şiddetli patlama sonucu meydana gelen yangına müdahale edilmesiyle sona erdi.



"Buradaki amaç afete hazır olmaktı"

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) Türkiye Koordinatörü Hüseyin Karadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının sadece arama kurtarmanın birtakım meziyetlerini göstermek olmadığını belirten Karadayı, "Aynı zamanda Zonguldak bölgesinde kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte koordinasyonuyla bir çalışmayı organize etmek. Bölgemizde biz sivil toplum kuruluşu olarak MAG AME ekibinin bölgemizde gönüllü çalışmasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu tatbikatı yapmaktaki amacımız da buydu." diye konuştu.

Karadayı, afetin çeşitli safhaları olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu safhaları aslında gerçekleştirdik. Birinci safhası hazırlık safhasıydı. Buradaki amaç afete hazır olmaktı. Bunu biz daha önce çeşitli çalışmalarla gerçekleştirmeye çalıştık. Burada aslında yaptığımız iş, gönüllüleri cesaretlendirmek. Kamu kurumlarıyla birlikte bu işin yapılabileceğini göstermek. Aslında yaptığımız çalışma, gündelik hayatta her zaman hayatımız içerisinde karşılaşabilecek acil durum olaylarını senaryo ederek, bütün olaylara hazırlıklı olmayı hedeflemek."