ZONGULDAK'ta 1 saat içinde aynı yolda farklı noktalarda meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 08.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Karaman Beldesi Çayköy mevkiinde meydana geldi. Çaycuma İlçesi'ne giden Selahattin A.'nın kullandığı 67 ZG 878 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran minibüste bulunan 49 yaşındaki Nazife Çakar, hayatını kaybetti. Minibüsteki 11 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Kazada başı koparak feci şekilde can veren Çakar'ın cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Selahattin A., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.



15 METREDEN DEREYE UÇTU



İkinci kaza ise aynı yolun 8'inci kilometresinde meydana geldi. 31 yaşındaki Yeşim Ayan yönetimindeki 67 AN 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 67 AT 617 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra savrularak 15 metre yükseklikten dereye uçtu. AFAD'ın ters dönen otomobilden yaralı kurtardığı Ayan, hastanede tedavi altına alındı.



TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI



Aynı yolun 2'nci kilometresi Gökgöl Mağrası mevkiinde meydana gelen üçüncü kazada ise 21 yaşındaki Savaş İnce yönetimindeki 67 SF742 plakalı minibüs, karşıdan gelen 67 AR 624 plakalı TIR ile çarpıştı. Minibüs sürücüsü İnce, yanında bulunan ablası 22 yaşındaki Selin İnce ve babası 57 yaşındaki Ali İhsan İnce yaralandı. Minibüste sıkışan Savaş İnce, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ablası ve babası ile birlikte Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savaş İnce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Üç kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.