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Zonguldak'ta bozuk yol eylemi

Zonguldak'ta yolları bozuk olan mahalle sakinleri Kıyıcak Mahallesi yolunu trafiğe kapattı. Belediye başkanından yollarının yapılacağı sözünü alan yurttaş, 1 buçuk saat sonra yolu ulaşıma açtı.

Zonguldak'ta bozuk yol eylemi

Yazın toz, kışın çamur içinde. 

Vatandaş son çare olarak yolu trafiğe kapatmakta buldu.

Zonguldak'ta yolları bozuk olan vatandaşlar,  Ereğli Organize Sanayi Bölgesi girişinde toplandı.

Mahalle sakinleri, Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak başlangıcına araçlarını park ederek yolu ulaşıma kapattı.

Bir süre sonra olay yerine Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal gitti. Yaşanan mağduriyeti çözüme kavuşturacaklarını belirterek, vatandaşlardan eylemi sonlandırılmasını istedi.

Yolun yapılacağı sözünü alan bölge sakinleri,1 buçuk saat sonra yolu ulaşıma açtı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #zonguldak #bozuk #yol #eylem #kıyıcak mahallesi
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