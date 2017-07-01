Kilimli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçenin açıklarında denizin yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Balıkçıların yardımıyla kıyıya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Kilimli ilçesinde ikamet eden ve Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çalışan evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki İlhan Çelik'e ait olduğunu belirledi.



Çelik'in, cesedi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu arada İlhan Çelik'in, 16 Nisan referandumunda ilçeye oy kullanmaya geldiği ve o günden bu yana kayıp olduğu öğrenildi.