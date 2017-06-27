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Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Bayram tatili için geldiği babaevinde ıhlamur ağacını budayan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağaç budarken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan ilçeye bağlı Fındıklı köyüne gelen Recep Yaman (27), babasının evinin önünde bulunan ıhlamur ağacına çıktı.

Ağacın dallarını budamaya başlayan Yaman, elektrik tellerinin üzerine düşen dalları almaya çalışırken akıma kapıldı.

Ağaçta asılı kalan Yaman'ı, komşuları elektriği keserek ağaçtan indirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #alaplı
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