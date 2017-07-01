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Zonguldak'ta maden ocağındaki karbonmonoksit zehirlenmesi

Kent merkezindeki özel bir maden ocağında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Kenan Kulakçı'nın cenazesi toprağa verildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki karbonmonoksit zehirlenmesi

Zonguldak'ta özel bir maden işletmesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Kenan Kulakçı'nın (40) cenazesi, defnedildi.
Asma Mahallesi Dağbaca mevkisinde bulunan özel maden ocağında işçiler yer altında çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit gazının açığa çıkması sonucu yaşamını yitiren Kulakçı'nın cenazesi yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Beycuma beldesine bağlı Kumtarla köyündeki evinin önüne getirildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Kulakçı'nın yakınları, taziyeleri kabul etti.
Daha sonra köy meydanına getirilen Kenan Kulakçı'nın cenazesi, imam olan yeğeni Volkan Kulakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Kulakçı'nın yakınları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu'nun yanı sıra köy sakinleri katıldı.

 Olay
Asma Mahallesi Dağbaca mevkisinde bulunan özel maden ocağında işçiler yer altında çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit gazının açığa çıkması sonucu zehirlenen maden işçileri Kenan Kulakçı ve Oğuz Demir (26), mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılmıştı. Hastaneye götürülen 2 işçi, yolda yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #maden #karbonmonoksit zehirlenmesi #cenaze
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