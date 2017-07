Zonguldak'ta meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A'ın (61) kullandığı 67 ZG 878 plakalı minibüs, Zonguldak-Ankara karayolunun Çukurören mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.







Kazada çarpmanın etkisiyle Naziker Çakar (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nuriye B. (26), Yazgül G. (29), Rukiye B. (20), Metin K. (54), Fahriye A. (50), Cihan A. (65), Sibel K. (20) Rukiye Ç. (38), Deniz Ö. (23) ve Nihat O. (46), çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







Kazada yaşamını yitiren Çakar'ın cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesini morguna konuldu.



AFAD ekipleri dereden çıkardı



Zonguldak-Ankara karayolunun 5. kilometresinde Yeşim Ayan'ın (31) idaresindeki 67 AN 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AT 617 plakalı minibüsle çarpıştı.







Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybeden Ayan'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü.



Kazayı gören vatandaşların polise haber vermesinin ardından bölgeye 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.



Yaralanan Yeşim Ayan, AFAD ekiplerince dereden çıkartılarak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.



Aynı hastanede hemşire olduğu ve işi gittiği sırada kaza geçirdiği öğrenilen Ayan'ın vücudunda kırıkların bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.







Minibüsle tır çarpıştı



Gökgöl Tüneli mevkisinde Savaş İnce'nin (21) kullandığı 67 SF 742 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AT 552 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada, sürücü İnce ile aynı araçta bulunan Ali İhsan İnce (47) ve Selin İnce (22) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.