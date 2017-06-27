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Zonguldak'ta trafik kazaları: 5 yaralı

Alaplı ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ta trafik kazaları: 5 yaralı

 Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durmuş T'nin kullandığı 39 LU 669 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Derekol Küme Evleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten dereye devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ferdi ve Mert K. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Pat pat" kazası
İlçe merkezindeki diğer kazada ise "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.H'nin kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu devrildi.
Kazada aracın kasasında bulunan Samet C. ve Muhammet Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #alaplı
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