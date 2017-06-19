Ereğli'de takla atan otomobilin jandarma aracına çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Alperen Satuk (20) idaresindeki 67 FA 940 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak karayolunun 24. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Otomobil, karşı yönden gelen ve Ereğli'ye bakıma giden Jandarma Er Fırat Yiğit yönetimindeki minibüse çarparak, durabildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisine sıkışan Satuk'u bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri de sürücünün yaşamının yitirdiğini belirledi.



Bu arada hafif yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit ile aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bölge'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.