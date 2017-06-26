Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet İlhan yönetimindeki 67 UD 463 plakalı araç, Zonguldak-Ereğli Karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde, Yasin Kuzcalı'nın kullandığı 78 YD 932 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüleriyle araçlarda bulunan 2 yaşındaki Buğlem, annesi Vasfiye Demirci ile Yasemin Kuzcalı, Efegan Turgut, Emine İlhan yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.