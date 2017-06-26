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Zonguldak'ta trafik kazası: 7 yaralı

Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ta trafik kazası: 7 yaralı

 Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet İlhan yönetimindeki 67 UD 463 plakalı araç, Zonguldak-Ereğli Karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde, Yasin Kuzcalı'nın kullandığı 78 YD 932 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleriyle araçlarda bulunan 2 yaşındaki Buğlem, annesi Vasfiye Demirci ile Yasemin Kuzcalı, Efegan Turgut, Emine İlhan yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #trafik kazası #Ereğli
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