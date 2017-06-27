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Zonguldak'ta vatandaşlar ilginç bir eyleme imza attı

Zonguldak'ta alt yapı çalışmalarının neden olduğu tozdan rahatsız olan vatandaşlar ilginç bir eyleme imza attı. İki yıldır bitmeyen çalışmaları protesto eden Zonguldaklılar, tozla kaplı yola ıslak halı serdi.

Zonguldak'ta vatandaşlar ilginç bir eyleme imza attı
Yıllardır tozdan kurtulamıyorlar…  Bir an önce dertlerine çözüm bulunmasını istiyorlar…

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan vatandaşlar alt yapı çalışmalarının neden olduğu tozdan rahatsız…

2 yıl önce alt yapı çalışmaları nedeniyle parke taşları sökülen yolda oluşan yazın gelmesiyle toz ciddi oranda arttı.

Sorunun bir türlü çözülmemesi üzerine harekete geçen yurttaşlar yola kullanmadıkları ıslak halı ve kilimleri serdi.

Mahalle sakinlerinden Kenan Albuzlu halı kuruyana kadar toz yemeyiz diyerek sokağa halı serdi. Bu gören komşularda evde kullanmadıkları halıları getirerek Albuzlu’ya destek verdi.

Halıların serilmesinin ardından rahat bir nefes alan mahalle sakinleri iki yıl önce başlatılan alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istiyor.

ulusal.com.tr
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