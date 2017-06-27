Yıllardır tozdan kurtulamıyorlar… Bir an önce dertlerine çözüm bulunmasını istiyorlar…
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan vatandaşlar alt yapı çalışmalarının neden olduğu tozdan rahatsız…
2 yıl önce alt yapı çalışmaları nedeniyle parke taşları sökülen yolda oluşan yazın gelmesiyle toz ciddi oranda arttı.
Sorunun bir türlü çözülmemesi üzerine harekete geçen yurttaşlar yola kullanmadıkları ıslak halı ve kilimleri serdi.
Mahalle sakinlerinden Kenan Albuzlu halı kuruyana kadar toz yemeyiz diyerek sokağa halı serdi. Bu gören komşularda evde kullanmadıkları halıları getirerek Albuzlu’ya destek verdi.
Halıların serilmesinin ardından rahat bir nefes alan mahalle sakinleri iki yıl önce başlatılan alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istiyor.
ulusal.com.tr
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