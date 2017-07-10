ZORUNLU trafik sigortasında havuz sisteminin esnafa fayda değil zarar getireceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “40 yıldır trafikte olup tek bir kazası bile olmayan esnafı riskli olarak kabul etmek sigorta mantığına da adil bir sigorta sistemine de ters. Bu sistem çözümden çok sorun yaratır. Kalıcı çözüm için kazaların azalmasını sağlayacak politikalar üretilmeli” dedi.

“40 YILDIR KAZA YAPMAYAN ŞOFÖRDE RİSKLİ”

Yeni başlayacak olan havuz sisteminde tek amacın sigorta şirketlerinin poliçe düzenlemekten kaçınmasının önüne geçmek olduğunu ifade eden Palandöken, “Havuza giren tüm ticari araçların sigorta primleri yüzde 5,9 ile yüzde 27,3 oranında artacak. Belki kaza sayısı fazla olanın primi daha fazla artacak ama hiç kaza yapmayanın ki de artacak. Dolayısıyla havuz sistemi, esnafın trafik sigortası primini artırmaya yarayacak. Oysa çözüm prim artışından önce kazaların azaltılması için politikalar üretmekte” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’DAKİ RİSK İLE AĞRI, BAYBURT VE RİZEDEKİ RİSK BİR DEĞİL”

Yıllardır Türkiye’nin her yerinde kaza riskinin aynı olmadığını söyleyen Palandöken, “İstanbul’daki taksici ile Ağrı’daki taksici aynı riske sahip değil. Bırakın farklı illeri, Ankara’nın merkezindeki taksici ile Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki taksici de aynı riske sahip değil. Madem risk grubuna göre prim belirleyen bir sistem getirilmek isteniyor, o zaman bölgesel olarak da riskler tespit edilmeli ve ona göre farklı tavan fiyatlar belirlenmeli” dedi.