İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ermenistan'dan kaçak yollarla getirilen zümrüt ve yakutların İstanbul'da satılacağı konusunda bir ihbar aldı.

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İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ermenistan'dan kaçak yollarla getirilen zümrüt ve yakutların İstanbul'da satılacağı konusunda bir ihbar aldı. Polis ekipleri şüphelilerin değerli taşları 450 bin dolar karşılığında satılacağını öğrenmesi üzerine internet üzerinden değerli taşları satacak şüphelilerle bir görüşme gerçekleştirdi.



POLİS ALICI KILIĞINDA AVM'DE OPERASYON DÜZENLEDİ



Alıcı kılığına giren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin güvenini kazanarak 27 Temmuz'da Avcılar'da bulunan bir AVM'de buluşmak için randevulaştı. Şüpheli N.D.(45) ve Y.Ç.(49) bir parça zümrüt ve 3 parça yakutu polis ekiplerine satmak istediği sırada AVM'de önlem alan sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

UZMANLAR; 'ZÜMRÜT VE YAKUTLAR DEFOLU'



Şüphelilerin polis ekiplerine zümrüt ve yakut olarak satmaya çalıştığı 87,65 karat değerli taşa el konuldu. Polis ekiplerinin ele geçirdiği değerli taşlar İstanbul Kuyumcular Odası'ndan Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda bir parça zümrüt ve 3 parça yakutun defolu ürünler olduğunu belirledi.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST



Gözaltına alınan N.D. ve Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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