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Yurttan kar manzaraları

Yurt Haber 02.11.2019, 11:03
Yurttan kar manzaraları
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Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.