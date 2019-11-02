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Yurttan kar manzaraları
Yurt Haber
02.11.2019, 11:03
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Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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#istanbul
#abd
#eyt
#ankara
#kocaeli
#pkk
#ordu
#futbol
#deprem
#izmir
#bylock
#vatan partisi
#edirne
#Trabzonspor
#erzurum
#mhp
#Medipol Başakşehir
#Hava durumu
#kaza
#banka