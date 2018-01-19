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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması
"ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yetkisi de şansı da yok"
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6 saat önce
Afrin'e operasyon kapıda! Kente önce ÖSO girecek
GÜNDEM
7 saat önce
ABD Türkiye sınırına bin PYD-PKK'lı terörist yerleştirdi
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1 saat önce
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Ya Suriye ile işbirliğine gidiniz ya da istifa ediniz
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14 saat önce
CHP'li vekil Orhan Sarıbal Atatürk dönemini hedef aldı
GÜNDEM
9 saat önce
Çakıroğlu cinayetinde önemli gelişme
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Ulusal Kanal'a teşekkür mektubu
GÜNDEM
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Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet'in ilk konuğu İlker Başbuğ
TANITIMLAR
8 saat önce
48 yıl önce
Amerika’nın geri adımı yok
DÜNYA
9 saat önce
Almanya'dan Türkiye açıklaması
GÜNDEM
8 saat önce
Rusya'daki kritik zirvenin ayrıntıları ortaya çıktı
GÜNDEM
9 saat önce
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin operasyonu açıklaması
GÜNDEM
12 saat önce
Başbakan Yıldırım: Karşılığını aynen vereceğiz
GÜNDEM
13 saat önce
Amiral Soner Polat yazdı: Savaş nedir?
GÜNDEM
14 saat önce

Pele hastaneye kaldırıldı
Pele hastaneye kaldırıldı

Akıncı Üssü davasında 29 tahliye! İşte tahliye edilen isimler
Akıncı Üssü davasında 29 tahliye! İşte tahliye edilen isimler

TRT'yi işgal girişimi davasında karar
TRT'yi işgal girişimi davasında karar

Türk Metal'den tabutlu eylem
Türk Metal'den tabutlu eylem

Asker ocağına 'Ana Eli' uzandı
Asker ocağına 'Ana Eli' uzandı
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Yazarlar
Soner Polat
Soner Polat 19 Ocak 2018, 01:58
Savaş nedir?
Savaş hiçbir hal ve şartta kendiliğinden oluşan, birdenbire ortaya çıkan bir eylem değildir. Savaş bir sorun sahası üzerindeki siyasetin devamıdır. Savaşta sadece kullanılan vasıtalar değişir. Diğer bir...
Çetin Ünsalan
Çetin Ünsalan 19 Ocak 2018, 01:56
İş insanı...
TÜSİAD’ın genel kurulunda yaptığı önemli bir tüzük değişikliği var. Bu değişimle birlikte adındaki iş adamları ibaresi iş insanları olarak yenilendi. O kadar önemli ve simgesel bir şeyden bahsediyoruz...
Bülent Esinoğlu
Bülent Esinoğlu 18 Ocak 2018, 14:46
Savaş ve kitlelerde ruh hali dönüşümü
Prusyalı General Carl von Clausewitz, topyekûn savaş doktrininde, “savaş siyasetin başka araçlarla devamıdır” demiş. Kurumların, kitlelerin, partilerin, sivil toplum kuruluşlarının savaş sırasında nasıl...
Rıza Zelyut
Rıza Zelyut 18 Ocak 2018, 04:38
Ümit Kocasakal’a medya sansürü
Vay, vay, vay! İşbirliğine bak sen. Bizim holding medyası olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun yanında imiş... Bu gerçeği dün çok açık olarak bir kez daha gördük. Dün, Ümit Kocasakal bir basın toplantısı...
Mehmet Bedri Gültekin
Mehmet Bedri Gültekin 15 Ocak 2018, 12:50
Kendini bilmek
Tayyip Erdoğan 11 Ocak günü Beştepe’deki sarayında Muhtarlarla yaptığı geleneksel toplantılarının 34’üncüsünde Türkiye’yi tehdit eden ülkelere yönelik olarak şöyle konuştu: “Karşınızda ne Osmanlı’nın...
Oktay Yıldırım
Oktay Yıldırım 14 Ocak 2018, 17:48
Kuvvet ekonomisi
Birden fazla düşmana karşı, asıl hedef-tali hedef ayrımı yapılır, kısıtlı kuvvetler asıl hedeflere yönelirken, tali hedef olarak belirlenen tehditler, bir sonraki aşamaya ertelenir... Buna kuvvet ekonomisi...
Cenk Özdemir
Cenk Özdemir 02 Ocak 2018, 14:21
Tarlada izimiz harmanda yüzümüz yok
“Türkiye 2017’de de ihracat rekoru kırdı. En yakın takipçileri olan Amerika, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak bitkisel ve hayvansal üretimde yine 1. Sıradaki yerini...
Av. Hüseyin Özbek
Av. Hüseyin Özbek 26 Aralık 2017, 20:41
Mandadan evvel İstiklal
Falih Rıfkı Atay, I.Dünya Savaşında Suriye-Filistin cephesinde konuşlu 4.Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın maiyetinde bulunur. Paşanın hususi katipliğini yürüttüğü 4 yılın tanıklığı, Zeytindağı, Ateş...
Sinan Sungur
Sinan Sungur 20 Aralık 2017, 19:58
Çekirge yiyerek Medine’yi savunan komutan: Fahreddin Paşa
Türkiye ve Vahabiler arsındaki gerilim artıyor. Asıl gerilim ABD ve İsrail dostu Arap ülkeleri ile bölgede ABD ile savaşan ülkeler arasında… ABD’nin dost listesinde bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap...
Teoman Alili
Teoman Alili 13 Aralık 2017, 17:01
Seçim öncesi ittifak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmaları yapılırken  “Cumhur İttifakı” önerisi getirdi. Bahçeli, önerisini tam olarak açmadı ama  bir tanımlama yaptı: “A partisi, B partisi...
Haberler
Kazakistan’da ilk kez İpek Kız müzikali...
Kazakistan’da ilk kez İpek Kız müzikali...
Astana’da aşk destanı İpek Kız'ın (Kız Jibek) folklor müzikali ilk kez sahnelendi.
Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına...
Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına...
"Tek bir adım tipik olarak kaos veya çöküşe neden olmaz. Biz müttefikimiz Türkiye ile düzenli temas halindeyiz"
Mehmetçik hamile kadının imdadına “Skorsky“...
Mehmetçik hamile kadının imdadına “Skorsky“...
Diyadin ilçesindeki bir mezrada sancılanan hamile kadın, yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle "Skorsky" tipi helikopter ile mezraya ulaşan Mehmetçik tarafından Doğubayazıt'a ulaştırıldı.
ByLock'u muhbirlerle görüşmek için...
ByLock'u muhbirlerle görüşmek için...
Denizli'de FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılanmasına devam edildi
Van Persie imzayı atıyor
Van Persie imzayı atıyor
Feyenoord, Van Persie için pazartesi günü stadında imza töreni düzenleyecek
Ertuğrul Sağlam, Traktör Sazi'de
Ertuğrul Sağlam, Traktör Sazi'de
Teknik direktör Sağlam, İran takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzaladı
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Saha karıştı: Volkan Demirel...
Saha karıştı: Volkan Demirel...
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İşte Mor Beyin mağduru olup göreve iade 1823 kişinin tam listesi
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Komandolar karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyor
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Genç gazeteci adayları Uğur Mumcu'yu anacak
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Gönüllülerimiz hayırlı olsuna geldi
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Metal İşçisi şubatta greve gidiyor
Metal İşçisi şubatta greve gidiyor
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Afrin operasyonu neden yapılmalı?
Afrin operasyonu neden yapılmalı?
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