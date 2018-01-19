Soner Polat 19 Ocak 2018, 01:58 Savaş nedir? Savaş hiçbir hal ve şartta kendiliğinden oluşan, birdenbire ortaya çıkan bir eylem değildir. Savaş bir sorun sahası üzerindeki siyasetin devamıdır. Savaşta sadece kullanılan vasıtalar değişir. Diğer bir...

Çetin Ünsalan 19 Ocak 2018, 01:56 İş insanı... TÜSİAD’ın genel kurulunda yaptığı önemli bir tüzük değişikliği var. Bu değişimle birlikte adındaki iş adamları ibaresi iş insanları olarak yenilendi. O kadar önemli ve simgesel bir şeyden bahsediyoruz...

Bülent Esinoğlu 18 Ocak 2018, 14:46 Savaş ve kitlelerde ruh hali dönüşümü Prusyalı General Carl von Clausewitz, topyekûn savaş doktrininde, “savaş siyasetin başka araçlarla devamıdır” demiş. Kurumların, kitlelerin, partilerin, sivil toplum kuruluşlarının savaş sırasında nasıl...

Rıza Zelyut 18 Ocak 2018, 04:38 Ümit Kocasakal’a medya sansürü Vay, vay, vay! İşbirliğine bak sen. Bizim holding medyası olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun yanında imiş... Bu gerçeği dün çok açık olarak bir kez daha gördük. Dün, Ümit Kocasakal bir basın toplantısı...

Mehmet Bedri Gültekin 15 Ocak 2018, 12:50 Kendini bilmek Tayyip Erdoğan 11 Ocak günü Beştepe’deki sarayında Muhtarlarla yaptığı geleneksel toplantılarının 34’üncüsünde Türkiye’yi tehdit eden ülkelere yönelik olarak şöyle konuştu: “Karşınızda ne Osmanlı’nın...

Oktay Yıldırım 14 Ocak 2018, 17:48 Kuvvet ekonomisi Birden fazla düşmana karşı, asıl hedef-tali hedef ayrımı yapılır, kısıtlı kuvvetler asıl hedeflere yönelirken, tali hedef olarak belirlenen tehditler, bir sonraki aşamaya ertelenir... Buna kuvvet ekonomisi...

Cenk Özdemir 02 Ocak 2018, 14:21 Tarlada izimiz harmanda yüzümüz yok “Türkiye 2017’de de ihracat rekoru kırdı. En yakın takipçileri olan Amerika, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak bitkisel ve hayvansal üretimde yine 1. Sıradaki yerini...

Av. Hüseyin Özbek 26 Aralık 2017, 20:41 Mandadan evvel İstiklal Falih Rıfkı Atay, I.Dünya Savaşında Suriye-Filistin cephesinde konuşlu 4.Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın maiyetinde bulunur. Paşanın hususi katipliğini yürüttüğü 4 yılın tanıklığı, Zeytindağı, Ateş...

Sinan Sungur 20 Aralık 2017, 19:58 Çekirge yiyerek Medine’yi savunan komutan: Fahreddin Paşa Türkiye ve Vahabiler arsındaki gerilim artıyor. Asıl gerilim ABD ve İsrail dostu Arap ülkeleri ile bölgede ABD ile savaşan ülkeler arasında… ABD’nin dost listesinde bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap...