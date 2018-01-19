Astana’da aşk destanı İpek Kız'ın (Kız Jibek) folklor müzikali ilk kez sahnelendi.
"Tek bir adım tipik olarak kaos veya çöküşe neden olmaz. Biz müttefikimiz Türkiye ile düzenli temas halindeyiz"
Diyadin ilçesindeki bir mezrada sancılanan hamile kadın, yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle "Skorsky" tipi helikopter ile mezraya ulaşan Mehmetçik tarafından Doğubayazıt'a ulaştırıldı.
Denizli'de FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılanmasına devam edildi
Feyenoord, Van Persie için pazartesi günü stadında imza töreni düzenleyecek
Teknik direktör Sağlam, İran takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzaladı