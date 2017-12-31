2017 yılı bilançosu

Bir yılı daha geride bıraktık. Adettendir; bir bilanço çıkarmakta yarar var:Türkiye, Rusya ve İran Astana sürecini başlattılar. ABD devre dışı kaldı. Batı

Asya’da inisiyatif bölge ülkelerinin eline geçti. Astana süreci, Avrasya-Atlantik saflaşmasında güç dengesinin Avrasya lehine bozulduğunun en önemli kanıtı oldu.

isteyen Barzani; Türkiye, Rusya, İran, Irak ve Suriye’nin bir araya gelmesi sonucunda, tek kurşun atmadan Kerkük başta olmak üzere 2014 sonrasında girdiği yerlerden geri çekildi.

ABD ve İsrail’in iteklemesiyle 25 Eylül’de referandum yaparak 2. İsrail’i kurma



Aslında tek kurşun atmadan çekilen ABD’dir ve gerçekleşen tarihi bir yenilgidir.

Dünyanın 160 ülkesinden 400 kadar Parti, Çin Komünist Partisi’nin çağrısı ile

Pekin’de bir araya geldi. Toplantı, Dünya siyasetinin ağırlık merkezinin Asya’ya kaydığının çarpıcı bir göstergesi oldu.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı bütün İslam dünyasını

birleştirdi. İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Doğu Kudüs’ü bağımsız Filistin Devleti’nin Başkenti olarak kabul etti. Ardından BM’de yapılan oylamada bütün dünya devletleri, ABD’nin karşısında Müslüman ülkelerin yanında oy kullandı.



ABD, böylece Kerkük’teki yenilgisinin ardından, BM çatısı altında ağır bir siyasi yenilgi daha almış oldu.

Katar, İran’a karşı ABD, İsrail ve Suudi ittifakının oluşturmaya çalıştığı saldırı

cephesine katılmayı ret etti. Bunun üzerine Suudiler aracılığıyla bu ülkeye yönelik askeri ve ekonomik yaptırımlara başvuruldu. Türkiye, bu olayda Katar’ın yanında yer aldı. ABD ve müttefikleri burada da sonuç alamadı.

ABD, İsrail hariç bölgedeki bütün müttefiklerini kaybetti. Suudilerin ABD

yandaşlığı bile tartışmalı hale geldi. Dünün en büyük askeri, ekonomik ve siyasal gücü bugün bölgede, PKK ve IŞİD gibi terör örgütleri dışında “müttefik” bulamaz duruma düştü.

ABD, 2017 yılının ikinci yarısında Suriye sahasında PKK’ya 1400 TIR ağır silah

verdi. 2018 yılı için 500 milyon dolarlık silah vermeyi Senatosunda onayladı. 14 irili ufaklı askeri üs kurdu. En az dört bin askeri kuzey Suriye’de konuşlandırdı. Norveç’teki NATO tatbikatında, Atatürk ve Erdoğan düşman ülke liderleri olarak gösterilerek Türkiye’ye silah gösterildi.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa; dünyadaki yeni saflaşmayı ve güç

ilişkilerindeki değişiklikleri dikkate alarak ABD’nin peşinden gitmeyeceklerini Kudüs oylamasındaki tavırlarıyla ve ayrıca çeşitli sözcülerinin açıklamalarıyla ortaya koydular. Atlantik – Avrasya saflaşması adım adım şekilleniyor.

Gelişmekte olan ülkeler, dünyadaki ekonomik gelişmenin motoru oldu.

Sadece Çin ve Hindistan yalnız başlarına dünyadaki ekonomik büyümenin yarısını gerçekleştirdiler. Kapitalist Batı ekonomileri ise yapısal kriz içinde kıvranmaya devam ettiler.



Türkiye’de

ABD emperyalizminin Türkiye’deki uzantıları FETÖ ve PKK terör örgütlerinin

üzerine kararlılıkla gidildi. FETÖ’nün devlet kurumlarından tasfiyesi yolunda önemli adımlar atıldı. PKK hendeklere gömüldü.



Bununla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağı üzerine hala gidilmedi.

2017 yılı terör eylemlerinde belirgin bir azalmanın yaşandığı yıl oldu.16 Nisanda yapılan Cumhurbaşkanlığı Sistemine ilişkin halk oylaması AKP

açısından gerçekte bir yenilgi oldu. AKP- MHP ittifakı yüzde 14 kadar oy kaybetti. Ankara, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyük şehirde İktidar Partisi yenilgiye uğradı.

CHP, referandum sonrasında Atlantik Sistemi’nin isteği doğrultusunda HDP,

FETÖ, Akşener ve Abdullah Güllerle, Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışarak AKP iktidarına nefes aldırdı.

HDP, PKK ile birlikte hendeklere gömüldü. MHP parçalandı. İki Parti’nin de

yapılacak seçimlerde baraj altında kalacağı kesinleşti.

CHP, izlediği politikalarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yüzde 1’ler seviyesine

indi. İç bölgelerde Alevi seçmen içine hapsolan CHP’nin iktidar olma olanakları ortadan kalktı.

adımlarla toplumu ayrıştıran ve kutuplaştıran siyasetleri dolaysıyla Türkiye’yi yönetemiyor. Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin dikkate değer bir politikası bulunmuyor.

AKP, eğitim sistemi başta olmak üzere, ideolojik özlemleri doğrultusunda attığı



Son olarak Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a terörist ithamında bulunması, Türkiye’nin AKP iktidarı ile yönetilemeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2017 Türkiye’sini karakterize eden en önemli nokta, Milletin büyük bir arayış içinde olduğudur. Sistem içinde bir çözüm yoktur. Türkiye Atlantik sistemin kopmaktadır. 70 yıllık Atlantik sisteminin Partileri bundan dolayı kriz içindedirler.2018 yılı seçim yılıdır. Büyük ihtimalle bütün seçimler birleştirilerek yapılacaktır. Bu durumda seçimler ya 2018 yılı içinde ya da 15 ay sonra yapılacaktır.Dünyamız çağ değiştiriyor. Atlantik çağı bitti. Adım attığımız çağ Avrasya çağıdır ve Bölgesel Birlikler Çağıdır.Türkiye’miz tarihi bir yol ayrımındadır. Büyük Karar sürecindeyiz. Önümüzdeki seçimler, Milletimizin bir kez daha büyük devrimci kararı verdiğini gösterecektir.Milletin öncü evlatlarının tarihi rollerini oynayacağı günlerdeyiz.* 2018’de, Emperyalizme ve Ortaçağ karanlığına karşı mücadelede zafere ulaşma yolunda daha büyük başarılara ulaşacağımız inancıyla bütün okuyucuların yeni yılını kutlarım.