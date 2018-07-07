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28 Şubat ve hukukta eyyamcılık

Soner Polat

Soner Polat

07 Temmuz 2018, 05:27
Vatanseverlerin yüreğini burkan 28 Şubat davasının gerekçeli kararı yayımlandı. Bu gerekçeli kararın hukuk dünyasında büyük bir tartışmaya yol açacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu davada 21 Komutanımız müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ORAMİRAL ALPKAYA
Bunlardan birisi de 19’uncu Deniz Kuvvetleri Komutanımız Emekli Oramiral Bülent Alpkaya! Şu günlerde basın yayın organları Türkiye’nin büyük atılımını konuşuyor. Pakistan’da yapılan ihaleyi Türkiye kazandı. Dört adet korvet (MİLGEM) Pakistan’a satılacak. İşte Türk’ün bu onur ve gurur dolu projesinin mimarlarından birisi de Oramiral Alpkaya! Bu projenin başarıya ulaşması için nasıl olağanüstü bir gayret gösterdiğinin canlı tanığıyım. Attığı her adımda bu ülkenin menfaatlerini gözeten örnek bir komutandı. Bu vatana hizmet hiçbir zaman cezasız kalmıyor. 28 Şubat davasının yanı sıra çok önemli sağlık sorunları ile boğuşuyor.

İSTİFANIN BAŞKA ANLAMI DA MI VAR?
Gerekçeli karar, felsefe ve mantığın sınırlarını zorluyor. Diyor ki: “Erbakan’ın istifa dilekçesinde kullanılan istifa kelimesi anlamının, normal anlamı dışında değerlendirilmesi gerektiği...” Bu yol açıldığı takdirde, hukukta hiçbir belgenin anlam ve önemi kalmaz! Bir senet imzalar, ödemeyi yapmaz ve mahkemede şu şekilde savunma yaparsanız: “28 Şubat davasında da karara bağlandığı gibi, attığım imzanın imza kavramı dışında değerlendirilmesi gerektiğinden, beraatımı talep ediyorum.” Ya da bir hasmınızı ölümle tehdit eden bir mektup yazıp, çıktığınız mahkemede, “öldürmek kelimesinin normal anlamı dışında okşamak olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, beraatımı talep ediyorum” dersiniz.

ASLAN GİBİ FETÖ’CÜ YARGI MENSUPLARI!
Peki, bakalım buna ne diyeceksiniz? Bak sen şu işe! FETÖ’cü yargı mensupları sular seller gibi adalet dağıtıyormuş ama bizim bundan haberimiz yokmuş! O zaman, niçin 4000-5000 savcı ve hâkimi kapının önüne koyduk? Hukuk resitali (!) veren FETÖ’cüler gerekçeli kararda bakın nasıl yer alıyor: “Bahsi geçen kişilerin FETÖ üyeliği ile haklarında davalar bulunduğu maddi bir gerçektir. Haklarında dava açılan bu kişilerin kamu görevinde bulundukları sırada görevleri kapsamında ve görev sınırları içerisinde dava dosyasına çalıştıkları kurumlarından gönderdikleri belgelerden, sanıklar aleyhine ve lehine belgeler bulunmaktadır. Dava dosyasına gönderilen bilgi ve belgeler sırf bunu gönderen kişiler hakkında FETÖ üyeliğinden dava açılmış olması nedeniyle hukuki geçersizlik sonucunu doğurmaz!”
Çok güzel! O zaman soralım: “Niçin bu FETÖ mensupları 17-25 Aralık davasında tel tel dökülürken, 28 Şubat davasında kahramanlık destanı (!) yazıyor?” Size de garip gelmedi mi? İşin ucu AKP’ye uzandı mı terör örgütü üyesi, iş vatanseverlere dokundu mu adil, dürüst ve güvenilir yargı mensubu! Nalıncı keserinin bile yüzü kızarır! Gerekçeli karar diyor ki, “... belgelerde F. Gülen isminin geçmesinin bu kişiler ile mücadele edildiği anlamına gelmeyeceğinden...” Bu da çok doğal! F. Gülen ismi o belgelere bir hoşluk olsun, kâğıtlara bir değer katsın diye konmuş! Kim bilir, belki de “CIA Bahçesinde Aşk” filminde Gülen’e başrol oyunculuğu teklif edeceklerdi!

TÜRKİYE’DE DE HÂKİMLER VAR!
Dünyanın başka bir ülkesinde kamuya mal olan bir davada böyle bir gerekçeli karar yazılsaydı, en azından hukuk fakülteleri, barolar, gazeteciler, vicdanı olan yurttaşlar sesini yükseltirdi. Çoğunluk malum nedenlerle gözünü kapatmayı tercih ediyor. Balyoz davasında yargılandım. Ateş ve ihaneti gördüm. Ülkenin bütün anayasal kurumlarının gözü önünde hukukun tekmelendiğine şahit oldum. Artık o günlerin geride kaldığını, hukukun geri geldiğini düşünüyordum... Ama hâlâ inancımı kaybetmedim. Bunun bir de Yargıtay aşaması var. Türkiye’de de hâkimler var! Yargıtay’ın bütünüyle hukuki bir değerlendirme yapacağına yürekten inanıyorum. 28 Şubat süreci ile ilgili olarak siyasi olarak çok şey söylenebilir. Bu söylemlerde haklı ya da haksız yönler de olabilir. Böyle bir sürecin tartışılmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bu süreci, zorlayarak hukuki bir yargılama içine sokmak hem hukuka hem de ülkenin bütün geleneksel değerlerine zarar verir.

Amiral Soner Polat
ulusal.com.tr
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