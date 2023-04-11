2023 Trafik cezası sorgulama ve yapılandırması nasıl yapılır?
Trafik cezası kişilerin kurallara uymadığında yazılan maddi olarak ödenen cezalardır. Kusura göre trafik cezalarının değeri değişebiliyor. Trafik cezası ödeme konusunda hassas davranılması gerekiyor. Peki 2023 Trafik cezası sorgulama ve yapılandırması nasıl yapılır?
TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA NE DEMEK?
2020 senesinin Kasım ayında açıklanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”ne göre, 2021 senesindeki trafik cezalarının en düşüğü 113 lira iken, en yükseği de 35 bin 699 lira oldu. Bu zamlı cezaların yanı sıra pandemi şartları da eklendiğinde, borçların ödenmesinde gecikmeler meydana geldi. Ödemesi geciken borçların başında yer alan trafik cezaları, işleyen faiz sebebi ile gün geçtikçe artıyordu.
Bu noktada halkın imdadına, 9 Haziran 2021 senesinde TBMM tarafından çıkarılan yasa yetişti. Vergi yapılandırılması kanunu sebebi ile vergi borçları yapılandırılabiliyor. Bu durum trafik cezaları yapılandırılıyor mu sorusunu akla getirdi. Trafik cezası borçları da bu kapsamda ele alındı ve dolayısı ile onlar da yapılandırılabiliyor. Resmi gazete üzerinden kanunda yer alan tüm maddeleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra trafik cezaları ile ilgili olan maddede; “Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi.” ifadesi kullanılıyor.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) SİTESİNDEN TRAFİK CEZASI BORCU SORGULAMAK
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden trafik cezasını sorgulamak için izlemeniz gerekenleri şu şekilde yapabilirsiniz.
İlk önce EGM online internet sitesine giriş yapabilirsiniz. Sitede bulunan Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) butonuna tıklayın.Daha sonra e-Devlet sayfasının üzerinde bulunan Kimliğimi şimdi doğrula ifadesine tıklayabilirsiniz. Gelen tabloda T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Ulaşılan sayfadan E-Hizmetler ve Tüzel Kişi Hizmeti sekmelerine sırası ile tıklayarak araç plakasına yazılan ceza sorgulama başlığını seçebilirsiniz. Daha sonra çıkan ekranda plaka numaranızı girerek yazılan trafik cezası varsa öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMAK
Araç plakasına yazılan trafik cezası sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme girebilirsiniz. Daha sonra Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama sekmesine giderek trafik cezası sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylece aracınıza ceza yazılmış mı öğrenebilirsiniz.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) ARACILIĞI İLE TRAFİK CEZASI BORCU SORGULAMAK
GİB internet sitesinden trafik cezası borcunu sorgulama işlemi oldukça kolay. İnternetten GİB’in İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasına giriş yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde bulunan MTV ve Trafik Para Cezası başlığına tıklayabilirsiniz. Açılan sekmeye T.C. kimlik numaranızı, plaka numaranızı ve ekranda verilen güvenlik kodunu girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu işlem sayesinde aracınıza ceza yazılmış mı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden trafik cezası varsa bunu kolaylıkla da ödeyebilirsiniz.
SMS İLE TRAFİK CEZASI SORGULAMAK
Online uygulamalar haricinde kısa mesaj ile trafik cezası sorgulamak mümkün. Aracının plakası, tescil tarihi ve T.C. kimlik numaranızı yazıp 1189’a mesaj atarak aracınızın plakasına yazılmış olan cezaları öğrenebilirsiniz. Eğer trafik cezasına ilişkin son ödeme tarihi gibi ayrıntılara erişmek istiyorsanız ise şu yolu izleyebilirsiniz. Mesajda TCP AYRINTI yazarak mesaj atabilirsiniz. Bu işlem için kesilecek olan ücret GSM operatörüne bağlı olarak değiştiğini belirtelim. Daha sonra eğer ceza varsa ödeme kanalları ile bunu ödeyebilirsiniz.