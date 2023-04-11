2023 Trafik cezası sorgulama ve yapılandırması nasıl yapılır?

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA NE DEMEK?

2020 senesinin Kasım ayında açıklanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”ne göre, 2021 senesindeki trafik cezalarının en düşüğü 113 lira iken, en yükseği de 35 bin 699 lira oldu. Bu zamlı cezaların yanı sıra pandemi şartları da eklendiğinde, borçların ödenmesinde gecikmeler meydana geldi. Ödemesi geciken borçların başında yer alan trafik cezaları, işleyen faiz sebebi ile gün geçtikçe artıyordu.

Bu noktada halkın imdadına, 9 Haziran 2021 senesinde TBMM tarafından çıkarılan yasa yetişti. Vergi yapılandırılması kanunu sebebi ile vergi borçları yapılandırılabiliyor. Bu durum trafik cezaları yapılandırılıyor mu sorusunu akla getirdi. Trafik cezası borçları da bu kapsamda ele alındı ve dolayısı ile onlar da yapılandırılabiliyor. Resmi gazete üzerinden kanunda yer alan tüm maddeleri görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra trafik cezaları ile ilgili olan maddede; “Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi.” ifadesi kullanılıyor.