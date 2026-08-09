2026-YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte AİS sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos 2026 Pazar günü tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'unu internet sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine sundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
2026-YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte AİS sorgulama ekranı
Yayınlanma:

Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Erişim Süresi: 9 Ağustos 2026 saat 15.30’dan itibaren 10 gün boyunca açık kalacak.
Son Gün: Temel soru kitapçıklarını görüntüleme süreci 19 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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