ANKA Haber Ajansı kimin?

ANKA Haber Ajansı’nın kökeni 1950’de kurulan Ankara Ajansı’na dayanmaktadır. 1953 yılında dönemin iktidarı tarafından kapatılan ANKA, 1972 yılında yeniden yayın hayatına başlamıştır. Bu dönemde gazeteciler için bir okul olma özelliği de kazanan ANKA, 2018 yılında kapanmasının hemen ardından 2019 yılında yeniden açılmıştır.

Halkın haber alma ihtiyacını karşılamak için Gazeteci-Yazar Kemal Zeki Gençosman tarafından kuruldu. ANKA’nın ilk bülteni 21 Ağustos 1950’de yayınlandı. Ancak, dönemin iktidarı Demokrat Parti’nin çıkardığı yasa ile 14 Aralık 1953 tarihinde ANKA Ajansı kapatıldı.

Kaynak: https://ankahaber.net/Tarihce