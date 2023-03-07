Çiftçilik belgesi nedir? Çiftçilik belgesine nasıl başvurulur?
Çiftçilik belgesi, çifti adaylarının gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetlerini meslek edindiklerini belirten, ziraat odaları tarafından verilen bir belgedir. Peki, çiftçilik belgesi başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
Çiftçilik belgesi, çiftçi adaylarının tarımsal faaliyetlerini meslek edindiklerini kanıtlamak için aldıkları belgelere denir.
Çiftçilik belgesi çiftçi adaylarına ziraat odaları tarafından verilir ve formel bir belgedir. Ekonominin önemli bir dalı olan çiftçilik ülke çapında planlı bir politika ve disiplin ile yürütülmektedir.
ÇİFTÇİLİK BELGESİNİN ÖNEMİ
Yalnızca halkın ihtiyaçları için değil ihracatın ve ticaretin önünü açmak için de çiftçilik önemlidir. Tarımda gelişmiş teknolojilerin kullanılması ve sürdürülebilirlik de oldukça önemlidir. Çiftçilik belgesi de bu doğrultuda hazırlanmaktadır.
BAŞVURU HAKKINDA
• Çiftçilik belgesini tarım yaptığınız il ya da ilçelerin ziraat odalarından almanız gerekir.
• Bunun için öncelikle e-Devlet üzerinden çiftçi kayıt formunu indirmeniz ve çıktısını alarak doldurmanız gerekir.
• Sonrasında diğer gerekli evraklar ve başvuru formu ile Tarım İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
ÇİFTÇİLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?
Çiftçilik belgesine sahip olan vatandaşlar aşağıdaki kazanımları elde edebileceklerdir:
• ÇKS kayıtlarını yaptırabilecek veya güncelleyebileceklerdir,
• Tarıma dair tüm desteklerden faydalanacak ve Bağ -Kur (4/1-b) sigortasını yaptırabileceklerdir,
• Müstahsil yol belgesi alabileceklerdir,
• Tarım Kredi kartı başvurusunda bulunabileceklerdir,
• Çiftçiler için üretilmiş cep telefonu hattına sahip olabileceklerdir.