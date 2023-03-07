Çiftçilik belgesi nedir? Çiftçilik belgesine nasıl başvurulur?

ÇİFTÇİLİK BELGESİNİN ÖNEMİ

Yalnızca halkın ihtiyaçları için değil ihracatın ve ticaretin önünü açmak için de çiftçilik önemlidir. Tarımda gelişmiş teknolojilerin kullanılması ve sürdürülebilirlik de oldukça önemlidir. Çiftçilik belgesi de bu doğrultuda hazırlanmaktadır.