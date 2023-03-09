EYT emeklilik dilekçesi nasıl yazılır?

İş yerlerinden çıkışını yaptıranlar EYT emeklilik dilekçesini doldurarak SGK’ya emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Bu kapsamda EYT emeklilik dilekçesinin nasıl ve nereden yazıldığı sorgulamaya başladı.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi, e-Devlet yerine emeklilik başvurusu için SGK merkezlerine gidenlerden isteniyor. Başvurunuzu SGK yerine emeklilik başvurunuzu e-Devlet kapısından da yapabilirsiniz.

İşten çıkış işlemi yapılanlar, emeklilik için bağlı oldukları İl, İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik başvurusu yapabiliyor. Başvurular e-devlet’ten ya da taahhütlü posta yoluyla emeklilik tahsis formu doldurularak yapılabiliyor.