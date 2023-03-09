EYT emeklilik dilekçesi nasıl yazılır?
İlk etapta emekli olacak 2 milyon 250 bin vatandaş, EYT başvurusunu yapmaya başladı. e-Devlet ya da SGK'da yapılan başvurularının süresi bulunmuyor. Çalışan EYT'liler ise işten çıkış işlemlerini yaptıktan sonra emeklilik için başvurularını yapmaya devam ediyor. Peki, EYT dilekçesi nasıl yazılır?
İş yerlerinden çıkışını yaptıranlar EYT emeklilik dilekçesini doldurarak SGK’ya emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Bu kapsamda EYT emeklilik dilekçesinin nasıl ve nereden yazıldığı sorgulamaya başladı.
Emeklilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi, e-Devlet yerine emeklilik başvurusu için SGK merkezlerine gidenlerden isteniyor. Başvurunuzu SGK yerine emeklilik başvurunuzu e-Devlet kapısından da yapabilirsiniz.
İşten çıkış işlemi yapılanlar, emeklilik için bağlı oldukları İl, İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik başvurusu yapabiliyor. Başvurular e-devlet’ten ya da taahhütlü posta yoluyla emeklilik tahsis formu doldurularak yapılabiliyor.
Çalışanlar ve işverenler e-Devlet kapısından "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum" ve "Çalışma Hayatım" uygulamalarından sorgulama yaparak emeklilik koşullarının oluşup oluşmadığını kontrol edebiliyor.
"Emekli olabilir" yazısına gerek kalmadan ise söz konusu uygulamalar üzerinden alınan belgeler bu yazı yerine geçiyor.
2023 EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLİR?
• EYT ile emekli olabilmek için önce işten çıkış yapılıp ardından emeklilik dilekçesi verilmesi gerekiyor.
• Emekli aylığı ise dilekçe verilen tarihi izleyen ayın 1. gününden itibaren yatmaya başlıyor.
• Koşulları sağlayanlar EYT emeklilik dilekçesini Mart ayının herhangi bir gününde verirse, emekli aylığı 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere bağlanacak.
• Dilekçenin ayın hangi gününde verildiğinin önemi yok.
• Burada dikkat edilmesi gereken nokta; bir emeklinin ayın ilk günlerinde işten çıkışını yapıp emeklilik dilekçesini verdikten birkaç gün sonra işe başlayamaması.
• Aynı ay içinde tekrar işe başlanması durumunda emekli aylığı bağlanmamaktadır.
4A, 4B, 4C EYT EMEKLİLİK DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
……………………….MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA (Personel Müdürlüğüne/Personel Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere)
…………..
Bakanlığımız ………….………………..……………………….…..… MÜDÜRLÜĞÜNDE/BAŞKANLIĞINDA …………………………………..…………. olarak çalışmaktayım. Kanunun öngördüğü hizmet yılımı doldurdum. …./…./….. tarihinde emekliye ayrılmak istiyorum. Adıma bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerimi aşağıda belirttiğim ve adresime en yakın banka/PTT şubesi aracılığıyla ödenmesini talep ediyorum.
Gereğini arz ederim.
T.C. Kimlik No : Adı :
Kurum Sicil No : Soyadı :
Emekli Sicil No : Tarih :
Cep Tel : İmza :