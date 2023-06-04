Murat Başaran kimdir? Murat Başaran ne iş yapıyor? Murat Başaran evli mi? İşte detaylar…

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2’inci olan Başaran, Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkardı. 2002 Ağustos ayında Hadi Sende Kudur albümünü çıkarmıştır. Murat Başaran, Hakan Peker'in Karam şarkısının söz yazarıdır. Başaran, ayrıca Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu gibi diğer sanatçılara da besteler verdi.

MURAT BAŞARAN EVLİ Mİ?

Şarkıcı Murat Başaran, iş kadını Ayten Öztürk ile evlidir.

MURAT BAŞARAN'IN ALBÜMLERİ

• Azıcık Ucundan (1999)

• Hadi Sende Kudur (2002)

• Sana Ölürüm (2005)

• Canın Sağolsun (2008)

• İşte O Sensin (2013)