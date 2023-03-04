Neslihan Seven kimdir?
Neslihan Seven, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı Masa"daki aday krizi nedeniyle masayı dağıtması ve masadan kalkmasından sonra gündeme geldi. Twitter'da gündem isimler arasında yer alan Neslihan Seven'in kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Neslihan Seven kimdir?
Neslihan Seven, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı Masa"daki aday krizi nedeniyle masayı dağıtması ve masadan kalkmasından sonra gündeme geldi.
Gündeme gelmesinin nedeni ise Meral Akşener hakkında yapılan bir konuşmanın ses kaydı Neslihan Seven'e ait olduğu iddia edildi.
Seven'e ait olduğu öne sürülen ses kaydında yer alan ifadelerde Akşener aleyhinde çeşitli iddialar arasında Akşener'in FETÖ'cü olduğu veya Sorosçu olduğu söyleniyor. Peki, Neslihan Seven kimdir, nerelidir?
NESLİHAN SEVEN KİMDİR?
MHP'de siyaset yaparken İyi Parti'ye oradan da istifa ederek Zafer Partisi'ne geçen Neslihan Seven, 1979 yılında İstanbul'da doğdu.
1998 yılında Işık Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim almaya başladı. Mezuniyetten sonra bir süre mesleğini sürdüren Seven, moda tasarım serüvenine ailesinin desteği ile adım attı.
2010 senesinde İstasyon Sanat Akademisi Moda Tasarım bölümünde tekrar öğrencilik hayatına başladı. 2012 senesinde Esmod İstanbul tarafindan düzenlenen drapaj atölyesine katıldı.
2013 senesinin başlarında İstanbul Moda Akademisinde Yaratıcı Drapaj atölyesine başladı. IMA’daki eğitimini tamamladı.
7 Aralık 2014 tarihli ilçe kongresi itibariyle seçilmiş olduğu MHP Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden 2017 yılında istifa etti.
27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı oldu. Daha sonra bu partiden ayrılarak Zafer Partisi'ne katıldı.
Kaynak: Dünyabülteni.net