Neslihan Seven, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı Masa"daki aday krizi nedeniyle masayı dağıtması ve masadan kalkmasından sonra gündeme geldi.

Gündeme gelmesinin nedeni ise Meral Akşener hakkında yapılan bir konuşmanın ses kaydı Neslihan Seven'e ait olduğu iddia edildi.

Seven'e ait olduğu öne sürülen ses kaydında yer alan ifadelerde Akşener aleyhinde çeşitli iddialar arasında Akşener'in FETÖ'cü olduğu veya Sorosçu olduğu söyleniyor. Peki, Neslihan Seven kimdir, nerelidir?