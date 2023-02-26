Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kimdir? Ökkeş Kavak neden tutuklandı?
Deprem bölgesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı. Peki, Ökkeş Kavak kimdir?
Deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda bina yerle bir oldu. AFAD, deprem nedeni ile 40 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çöken binalara ilişkin savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alınırken, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ÖKKEŞ KAVAK KİMDİR?
Ökkeş Kavak, 1964 yılında Gaziantep Nurdağı'nda doğdu. İlkokulu bu ilçede, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde tamamladı.
1990 yılında Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ön lisans bölümünü bitirdi.
2003 yılından beri Nurdağı Ziraat Odası Yönetim kurulu üyeliğini, 2004 yılından beri de Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürütüyor. Nurdağı ilçesinde ticaret ve tarımla uğraşıyor.
Evli ve 3 çocuk babası olan Ökkeş Kavak, orta derece İngilizce biliyor. Kavak, 2019 yerel seçimlerinde Nurdağı Belediye Başkanı seçildi.
NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ KAVAK NEDEN TUTUKLANDI?
Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya'nın Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Habertürk