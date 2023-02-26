Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kimdir? Ökkeş Kavak neden tutuklandı?

Deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda bina yerle bir oldu. AFAD, deprem nedeni ile 40 bin 218 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çöken binalara ilişkin savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alınırken, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.