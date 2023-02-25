Obruk nedir? Konya’daki dev obruk nasıl oluştu?

OBRUKLARIN OLUŞUMU İKİ ŞEKİLDEDİR

Obrukların çoğu iki şekilde oluşur;

• İlk olarak alttaki eriyebilen kayaçlar topraktan sızan sularla çözünürler ve kayaç içinde bulunan doğal boşluklar genişler ve üzerlerinde bulunan toprakla doldurulurlar. Yer altı suyu kayacı çözmeye devam ettikçe toprak ortadan kalkar ve geride yamaç eğimi düşük, derinliği fazla olmayan çöküntüler bırakır. Komşu obruklar birleştiğinde ise çözünme vadileri denilen daha büyük, düzensiz, kapalı bir çöküntüler ağı oluşturur.

• İkincisi ise obruklar bir mağara tavanının çökmesi sonucu dik kenarlı bir krater şeklinde oluşabilir. Bu yolla oluşan obruklar özellikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde tehlike oluşturabilir.