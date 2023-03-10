ÖSYM ais şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS ADAY GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



• Adaylar, e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler.

• ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini iyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklar.

• e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabilecekler.

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