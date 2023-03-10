ÖSYM ais şifresi nasıl alınır?
ÖSYM sınavları başvuru ve sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM ais ekranına şifre ile giriş yapılmaktadır. ÖSYM sayfasına giriş için kullanılan şifrelerini unutan adaylar ise, "ÖSYM şifremi unuttum, ÖSYM şifresi nasıl güncellenir, ÖSYM ais şifresi nasıl alınır?" şeklinde araştırmalara başladı.
ÖSYM sayfasına giriş yapmak için şifresini unutanlar da yeni şifre almanın yolunu araştırıyor. ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler bazen şifrelerini unutabiliyor ve sisteme giriş yapamıyor. Peki, ÖSYM şifre sıfırlama nasıl yapılır? Şifre değiştirme, şifre öğrenme nereden yapılır?
"ÖSYM AİS ŞİFRESİNİ UNUTTUM"
ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar, AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.
ÖSYM AİS ADAY GİRİŞ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
• Adaylar, e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler.
• ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini iyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklar.
• e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabilecekler.
ÖSYM ŞİFRE GÜNCELLEME VEYA DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
• ÖSYM "Aday İşlemleri" sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
• Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
• Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.