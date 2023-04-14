Dünya müzik dehası piyanonun virtüözü Fazıl Say kimdir

14 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya gelen Fazıl Say, Üç yaşındayken obuacı Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve işitme alıştırmalarına başlayan Fazıl Say, bir yıl sonra Mithat Fenmen’den aldığı piyano dersleriyle sevgiyi de içeren bir öğrenim sürecine girmiştir