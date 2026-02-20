Resmi Gazete’de yayımlandı: Adalet Bakanlığı’nda tüm bakan yardımcıları görevden alındı
20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nda çok sayıda bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Kararlar Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girdi.
ADALET BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
– Bakan Yardımcısı Ramazan CAN,
– Bakan Yardımcısı Hurşit YILDIRIM,
– Bakan Yardımcısı Mehmet YILMAZ,
– Bakan Yardımcısı Niyazi ACAR
görevden alındı. Aynı kararla;
– Bakan Yardımcılığına Abdullah AYDOĞDU,
– Bakan Yardımcılığına Burak CEYHAN,
– Bakan Yardımcılığına Can TUNCAY,
– Bakan Yardımcılığına Sedat AYYILDIZ
atandı. Karar 19 Şubat 2026 tarihinde imzalandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YENİ ATAMALAR
2026/61 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı’nda da değişikliğe gidildi.
Buna göre;
– Bakan Yardımcısı Münir KARALOĞLU,
– Bakan Yardımcısı Mehmet SAĞLAM,
– Bakan Yardımcısı Mehmet AKTAŞ
görevden alındı. Yerlerine ise;
– Bakan Yardımcılığına Hakkari Valisi Ali ÇELİK,
– Bakan Yardımcılığına Afyonkarahisar Valisi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI,
– Bakan Yardımcılığına Mehmet CANGİR atandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.