Resmi Gazete’de yayımlandı: Adalet Bakanlığı’nda tüm bakan yardımcıları görevden alındı

20 Şubat 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla iki bakanlıkta önemli görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığından yayımlanan 2026/60 ve 2026/61 sayılı kararlar doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcıları değişti.

ADALET BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

– Bakan Yardımcısı Ramazan CAN,

– Bakan Yardımcısı Hurşit YILDIRIM,

– Bakan Yardımcısı Mehmet YILMAZ,

– Bakan Yardımcısı Niyazi ACAR

görevden alındı. Aynı kararla;

– Bakan Yardımcılığına Abdullah AYDOĞDU,

– Bakan Yardımcılığına Burak CEYHAN,

– Bakan Yardımcılığına Can TUNCAY,

– Bakan Yardımcılığına Sedat AYYILDIZ

atandı. Karar 19 Şubat 2026 tarihinde imzalandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YENİ ATAMALAR

2026/61 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı’nda da değişikliğe gidildi.

Buna göre;

– Bakan Yardımcısı Münir KARALOĞLU,

– Bakan Yardımcısı Mehmet SAĞLAM,

– Bakan Yardımcısı Mehmet AKTAŞ

görevden alındı. Yerlerine ise;

– Bakan Yardımcılığına Hakkari Valisi Ali ÇELİK,

– Bakan Yardımcılığına Afyonkarahisar Valisi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI,

– Bakan Yardımcılığına Mehmet CANGİR atandı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.