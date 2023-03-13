Semih Saygıner kimdir?
Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Finali'nde İsveçli rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer ayrıca Türkiye’nin üst üste 3’üncü, toplamda ise 7’nci dünya şampiyonluğu oldu. Peki, Semih Saygıner kimdir?
Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, finalde İsveç ile karşılaştı.
Semih Saygıner Blomdahl’ı, Tayfun Taşdemir de Nilsson’u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye’nin üst üste 3’üncü, toplamda ise 7’nci dünya şampiyonluğu oldu.
SEMİH SAYGINER KİMDİR?
Semih Saygıner, 12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. Babası terzi Faruk Bey, annesi Süreyya Hanım idi. 1978'de gerçekleşen bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetti. Anne ve babasının ölümünün ardından lise öğrenimini yarıda bıraktı. 16 yaşında bilardo oynamaya başladı.
17 yaşındayken arkadaşı Tezcan Şen'in ikna etmesiyle İstanbul Şampiyonası'na katıldı ve birinci oldu. Bir süre ulusal sampiyonalarda Bora Karatay'ın arkasından Türkiye ikincisi oldu; ilk defa 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
İstanbul'da bir bilardo salonu açarak yüzlerce kişiye bilardo dersi verdi. 1991 German Open ve 1991 İstanbul Efes Pilsen Grand Prix dokuzuncusu ve 1992 yılında Berlin’de, dünya şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 mağlup ettiği turnuvada dünya sekizincisi oldu.
1994 yılında Saygıner, bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transfer oldu. 1998’de Antalya, Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu.
2003'te Mönchengladbach, Almanya’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek şampiyon oldu.
Toplamda 25 defa Türkiye Grand Prix şampiyonu olan Saygıner, 3 bantta 14 kez Türkiye şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye şampiyonu olurken, Cadre 47/2’de ve tekbantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.