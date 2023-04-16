Tuğçe Kandemir kimdir?

15 Nisan Cumartesi günü "Şarkılar Bizi Söyler" programının konukları arasında Tuğçe Kandemir yer aldı.

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir, 23 Şubat 1996 yılı doğumludur. Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir. Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu.

Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği "Bu Benim Öyküm" başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

TUĞÇE KANDEMİR'İN ŞARKILARI

• Bu Benim Öyküm

• Yanlış

• İçimdeki Sen

• Gülü Soldurmam

• Yelkovan

• Yağmur

• El-Âlem

• Kurban Olduğum

• Kördüğüm

• Ne Güzel Yaratmış

• Seni Öptüğüm Sokak

• Ah Ellerim Kırılaydı

• İğdeli Yar

• Kahverengi Gözlerin

• Sakın Ola

• Saçlarıma Yıldız Takana

• Anlı Şanlı

• Saf Kalbim

• Kaybet

• Kapattum Yureğumi

• Kardan Çiçekler

• Yana Yana