Üniversiteler ne zaman açılacak?
11 ilde meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Alınan karardan sonra öğrenciler tarafından, "Üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak, online eğitim devam edecek mi?" sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilimizi derinden etkiledi. Depremlerin ardından üniversiteler 20 Şubat'ta online olarak başladı. Öğrencilerin gözü, "Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, üniversiteler açılacak mı?" sorularına çevrildi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı son açıklamayla, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar, açıklamasında şunları söyledi:
- Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir.
ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇECEK?
Buna göre; üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan YÖK Başkanının açıklamalarına göre, nisan ayında üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başlatılabilir.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 eğitim öğretim yılının bir sonraki açıklamaya kadar uzaktan öğretim (online) ile yürütüleceğini belirtmişti.