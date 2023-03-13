Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı son açıklamayla, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar, açıklamasında şunları söyledi:

- Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir.