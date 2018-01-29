ABD'ye İncirlik ültimatomları

Rusya Milli Güvenlik çevrelerinden bir kaynağım önemli bir bilgiyi aktardı. Türkiye ABD'ye İncirlik'i kapatabileceğini ve Kürecik Radar'ını etkisizleştirebileceğini bildirmiş. Son zamanlarda Türkiye ve ABD arasında devam eden güven bunalımı tartışmaları içinde zaten fiilen ABD kullanımına açık olmayan İncirlik'ten ABD'nin tamamen çıkması istenebilir. Kaynağıma göre Türkiye'nin ABD'den yeniden güven inşası için temel beklentileri var. Bunların başında PKK'ya silah desteğinin kesilmesi gerekiyor ancak askeri ve diplomatik bürokrasi sadece silah desteğinin kesilmesinin yetersiz olduğunu bunun yanında verilen silahların geri toplanması gerektiğini de savunuyor. Ayrıca Türkiye, ABD'den Mümbiç'ten çekilmesini istiyor. Türk yetkililerin ABD'de yaptığı temaslar, ABD'lilerin Türkiye'ye ziyaretleri ve çok uluslu görüşmelerin hepsinde Türkiye'nin bu talepleri ilettiği aksi halde güvensiz bir müttefikliğin geçersiz olacağını vurguladığının altı çiziliyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD yetkililerine karşı İncirlik ve Kürecik kozunu da kullanıyor. Rus kaynağım "Zeytin Dalı" operasyonu öncesinde Rusya'da gerçekleşen Türkiye-Rusya askeri-istihbarat toplantısında da konunun gündeme geldiğini söyledi. Türkiye açıkça ABD'ye "güven bunalımı devam ederse İncirlik'ten çıkmanızı isteyebiliriz" diyormuş.
SELVİ DE SÖYLEMİŞTİ
Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'de, Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Selvi, İncirlik Hava Üssü'nün kapatılma ihtimalini değerlendirdi. Selvi, "Türkiye şimdiye kadar ABD ile kriz anlarında, halk dile getirse de İncirlik ve Kürecik konusunu resmi bir şekilde dile getirmemişti ama Amerika'daki görüşmelerde bu kendilerine iletilmiş" dedi.
YENİ ŞAFAK'TAN CESARET AŞISI
AKP çevrelerinden edindiğim bilgiye göre Hükümet içinde İncirlik'in ABD'ye kapatılması için yoğun tartışma var. Özellikle milli politikaların öne çıktığı dönemde taban ve ağırlıklı bir kadronun kapanmayı savunduğu ancak saray çevresinde ve AKP içinde yer alan Atlantikçi grubun durumu engellemek için yoğun ters propaganda yaptığı konuşuluyor. Buna rağmen hükümetin cesur tavır almasını sağlamak için yazılar dikkat çekiyor. Mesela Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül 26 Ocak Cuma günü şunları yazdı: "İncirlik kapatılmalı, diğer üsler masaya yatırılmalı.Öyleyse, bir an önce, bu topraklarda ne kadar Amerikan üssü varsa, ne kadar ABD askeri birimi varsa, ne kadar istihbarat yapılanması varsa masaya yatırılmalıdır.İncirlik üssü derhal kapatılmalıdır. Çünkü Suriye savaşı başladığı günden bu yana, terör örgütleri bu üsten yönetiliyor, örgütlerle görüşmeler, toplantılar bu üste yapılıyor. PKK da, DEAŞ da oradan yönetiliyor. 15 Temmuz saldırıları oradan yönetildi. Bu aşamadan sonra, ülkemizde, topraklarımızda bulunan ABD askeri varlıklarının tamamı Türkiye için tehdittir. Binlerce insan İncirlik üssüne yürüyecektir.Tehdit sadece Suriye topraklarında değil, içeride de vardır ve tehlike bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa, yapılamazsa öyle bir gün gelir ki, binlerce insan İncirlik üssünü sarar, kuşatır. O zaman bu milleti evindeki yabancı askeri birimlere müdahale etmekten kimse alıkoyamaz. Çünkü o öfke durdurulamaz, yönetilemez." Göründüğü gibi Türk-Amerikan Savaşı'nda yeni aşama yakınlaşıyor. Artık "müttefiklik" tanımının yerini "düşmanlık" tanımı alıyor.