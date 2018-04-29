Adayım da liderim de Hukuk Doktoru Doğu Perinçek

Halklar, milletler kendi geleceklerini tasarlarken, öndersiz yürüyemezler. Örgüt ve o örgütlerin liderleri vardır. Özlemler o örgüt ve o liderlerle yürür.Liderlik yukarıda yazdığımım cümlenin yazılışı kadar kolay bir iş değildir.Egemen güçler tarafından halkın tepesine getirilenlere lider denmez. Çıkarcı egemen güç odaklarına karşı verilen mücadelenin içinden çıkan kişiye lider denir.Doğu Perinçek kitaplarda yazan lider vasıflarından daha çoğuna sahiptir. Sistem partilerinin başlarındakine lider denmez. Lider mücadelenin içinden ilkeleriyle meydana gelen kişiye denir.Bence liderliğin olmazsa olmaz özelliği cesaret ve korkusuzluktur. Korkusuzluk halkının hasletlerine dayanmasındandır. Egemen çevrelerin değil, geniş halk yığınlarının hasletlerini savunmasındandır.Perinçek şartlar ne olursa olsun Amerikan emperyalizmine karşı halkının bağımsızlığını savunmuştur. Tüm darbelerde zindanlarda kalmış ama hiçbir zaman çektiği çileleri propaganda malzemesi olarak kullanmamıştır.Amerika’nın Türkiye içerisindeki kurumsal ve gizli varlığına karşı mücadele eden hep D. Perinçek olmuştur. Gladyo onunla savaşmış o gladyo ile savaşmıştır.ABD emperyalizmi ve onun içerideki işbirlikçilerine karşı verdiği mücadele Perinçek’in uzun yıllar (16) özgürlüğünden mahrum bırakmıştır. Tüm ABD darbe dönemlerinde Perinçek ceza evine konmuştur.Ama o hiçbir zaman korkmamış, iradesinde en ufak bir sapma olmamıştır.Zaten tarih, Doğu Perinçek’in Amerikan emperyalizmine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini yazacaktır. Amerikancıların amansız düşmanıydı diye yazacaktır.Perinçek, düzen partilerinin ABD tarafından Türkiye’nin başına bela edilmiş liderlerine karşı verdiği mücadele ile bilinecektir.Türkiye’nin önde gelen kanaat önderlerinin, Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olsun diye beyan ediyor olması, Perinçek’in yukarıda belirttiğim ideallerine verilen onaydır.