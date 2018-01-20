Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonun 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren başladığını açıkladı. TSK, operasyonun adının 'Zeytin Dalı' olduğunu belirtti