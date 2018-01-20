Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
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Hatay'da sınır hattına sevk edilen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileriyle sıfır noktasına uğurlandı
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Güldüren Twitter paylaşımları
Güldüren Twitter paylaşımları
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Fatih Terim'den ilk fotoğraflar geldi
Fatih Terim'den ilk fotoğraflar geldi