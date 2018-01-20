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'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Zeytin Dalı Harekatı'na...
Orgeneral Akar'dan Zeytin Dalı Harekatı hakkında...
Spor kulüplerinden Zeytin Dalı Harekatı'na...
Tanklar sınır kapısından geçiyor
PKK'nın taciz ateşi sonucu Kilis’in sınır...
ABD’den ilk tepki: Türkiye’nin PKK kaygısını...
Sayısal Loto 20 Ocak çekiliş sonucu
Adnan Türkkan: Suriye ile ilişkilerin düzeceğinin...
Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'den ilk...
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Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
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Hatay'da sınır hattına sevk edilen tanklar, vatandaşların sevgi gösterileriyle sıfır noktasına uğurlandı
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
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