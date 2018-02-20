Afrin’i anlama kılavuzu

Bana göre dün Ulusal Kanal ve Aydınlık Türkiye’nin basın tarihine kara gün olarak geçecek günün tek ışık kaynağı oldu. Reuters kaynaklı bir haberle başladı her şey. 19 Şubat 2018 günü sabah saat 10.30 civarında önce hükümete yakın sonra kendine “merkez medya” diyen kanallar son dakika alt yazıları döşendi: “Esed güçleri PYD’yle anlaştı Afrin’e giriyor” yada “Rejim güçleri PYD’yle anlaştı Afrin’e giriyor” baştan sakat çünkü rejim veya Esed dedikleri resmi Suriye Arap Cumhuriyeti hani şu hükümetin de sürekli “toprak bütünlüğünü korumak için operasyon yaptığımızı” defalarca söylediği Suriye Devleti. Türkiye’de Ulusal Kanal ve Aydınlık dışında kalanlar dünya dezenformasyon tarihine geçecek yayınlar yapmaya başladılar. Gazetelere haritalar bastılar, haritalar önüne geçip yararlı gibi görünen tiyatral hareketlerle yararsız yorumlar yaptılar. Oysa alanı doğru yorumladığımızda sonuç ortada. Sahaya bakınca ortaya bir kılavuz çıkıyor. O kılavuzu madde madde yazalım yararsız yorumlara karşı bağışıklık kazanalım…
GERÇEĞİN KILAVUZU
-Afrin, Suriye Arap Cumhuriyeti toprağı.
-BM tarafından kabul edilen tek devlet Suriye Arap Cumhuriyeti.
-Şu anda Suriye Arap Cumhuriyeti’nin bazı toprakları ABD ve “kara gücüm” dediği terör grupları tarafından işgal edilmiş durumda.
-İdlib ve çevresi yobaz terör gruplarının işgalinde ve Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün hamleleriyle temzilenmek üzere.
-Afrin, Membiç ve Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölgelerde yani Kuzey Suriye yada Türkiye’nin güney sınırı PKK işgali altında.
-PKK’nın meşrulaştırılması için ABD, üç harfli örgütler kuruyor; YPG, PYD, SDG v.s…
-Bütün bu örgütler ABD’nin silah ve para yardımı yaptığı örgütler.
-ABD, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru kurmak istiyor. Bunun için PKK’yı piyon olarak ve “kara gücü” olarak savaştırıyor.
-Terör koridorunu kurdurtmak istediği örgüt hem Suriye, hem Türkiye, hem de İran ve Irak’ı hedef alıyor. Bu ülkelerden toprak çalmayı planlıyor.
-Rusya, ABD’nin bölgede olmasını istemiyor ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yle stratejik hatlar kuruyor.
-Rusya özellikle Suriye Devleti’nin en yakın dostu hatta hamisi pozisyonunu koruyor.
-ABD’nin terör koridoruna Türkiye, Rusya, İran ve Irak hem silahlı hem stratejik olarak karşı çıkıyor.
-Suriye zaten doğal olarak toprakları üstünde bir savaşa karşı. Toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyor.
-Afrin, Türkiye’nin öncelikli hedefi ve amacı oradaki terör varlığını tamamen bitirmek.
-Suriye’de resmen PYD’yi yani PKK’yı vatan haini ilan etti.
-Şimdi Suriye toprak bütünlüğü için PKK’nın silahlarını teslim etmesi ve beyaz bayrak çekmesi konuşuluyor.
KILAVUZU VERDİK, SORULARI SORALIM
Bütün bu tabloya baktığımızda basit soruları sıralayalım;
-Suriye, PKK’yı vatan haini ilan ettikten sonra müttefik olur muy?
-Suriye, Türkiye gibi bir gücü karşısına alarak PKK’yla ittifak yapar mı?
-PKK, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunur mu?
-Suriye ülkesini darmadağın eden ABD’nin “kara gücüyle” aynı yerde durur mu?
-Rusya, tarihi boyunca Kurtuluş Savaşımız’dan sonra ilk kez bu denli yakınlaştığı Türkiye’yle ilişkilerini tamamen bozar mı?
-NATO’nun ikinci en büyük gücü olan Türkiye, NATO’dan uzaklaşırken, Rusya PKK için Türkiye’den vazgeçer mi?
-Toprakları bölünme tehdidi altında olan İran ve Irak olası bir Amerika” kara gücü”-Suriye ittifakına sessiz kalır mı?
-Rusya, Amerikan “kara gücüyle” Suriye arasında bir ittifak olmasına izin verir mi?
OYUN MOYUN YOK
Ben bu soruları ve benzeri soruları “Esed, PKK’yla Türkiye’ye karşı anlaştı” dezenformasyonunu yapanlara soruyorum. Başta anlama kılavuzunu da ekledim çünkü milleti aptal yerine koymak isteyenlerin akıl jimnastiği yapmasını istedim. Mesele açıktır; ABD kaybediyor ve ABD’yi yenen güçler Türkiye, Rusya, İran, Irak ve elbette Suriye’dir. Bu ittifaka karşı çıkan dağılır. Oyun moyun yok. Görünen köy kılavuz istemez emperyalizmin oyunu bozuldu yeni oyunlar tutmuyor.