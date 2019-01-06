Altın fiyatları 2019'da ne olacak?

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06 Ocak 2019, 18:24

ALTIN FİYATLARI 2019’DA NE OLACAK?



2018 yılında üst üste rekorlar kıran ve yurt içi yerleşiklerin en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın,dolar kurunun desteklenmesiyle tüm zamanların rekor seviyesi olan 280 lirayı gördü.Gram altın ve altının onsu değer kayıpları yaşasada yıllık bazda yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.



2019 için şahsi düşüncem;gram altın da 200 lira seviyeleri alım için fırsat olabilir.2019'daki küresel riskler,düşük büyüme beklentileri diğer taraftan da güvenli liman olarak görülen altın yatırımcılarının biraz da tahvil tarafına kayması sebebiyle olağanüstü yükselişler yaşanması ihtimali düşük gibi...



200 TL'li seviyelerin aşağısınıgörmesinin zor olduğunu düşündüğüm gram altında,altınınons fiyatı psikolojik yükseliş kanalı olarak da görülen 1300$ sınırını aşması durumunda ilk hedef 1350$ olacağından,gram altında fiyatlar 250 TL'lirakamları görebilir.



Küresel piyasalardaki büyüme endişeleri,ABD bütçesi Brexıt ve bizim gibi gelişmekte olan piyasalardaki endişelerin ve dolar kurundaki yükselişlerin altın fiyatlarını direk etkileyecek olduğunu düşünüyorum.



Altın yatırımcısına en büyük tavsiyem;yatırım yapmak için dolar ve petrol endeksini yakından takip etmeleri.Yatırımaraçlarındaki para kazanmanın altın kuralı veri ve gelişme takibidir.

Gram altın 200 TL'li seviyeler,



Ons altın da 1300$ seviyeleri alım fırsatıdır.



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr