2 Kasım 2025 güncel altın fiyatları│Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ONS altın ne kadar oldu? Canlı alış-satış tablosu
Hafta sonunda altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ONS altının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasalardaki anlık veriler.
HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI TAKİPTE
2 Kasım 2025 Pazar günü altın fiyatları yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündeminde. Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirliyor.
GRAM ALTIN FİYATI (2 KASIM 2025)
Alış: 5.411,59 TL
Satış: 5.412,39 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI (2 KASIM 2025)
Alış: 9.135,00 TL
Satış: 9.222,00 TL
Düğün ve nişan gibi özel günlerin en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altın, yüksek talep nedeniyle fiyatını koruyor
CUMHURİYET ALTINI FİYATI (2 KASIM 2025)
Alış: 36.427,00 TL
Satış: 36.719,00 TL
Cumhuriyet altını, yüksek alım gücü ve yatırım değeriyle hafta sonunda da güçlü seyrini sürdürüyor.
ONS ALTIN FİYATI (2 KASIM 2025)
Alış: 4.002,93 Dolar
Satış: 4.003,51 Dolar
ALTIN PİYASALARINDA GENEL GÖRÜNÜM
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününden devrolan değerlerle izleniyor. Gram altın ve ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yeni haftanın seyrini belirleyecek.