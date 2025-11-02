2 Kasım 2025 güncel altın fiyatları│Bugün gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ONS altın ne kadar oldu? Canlı alış-satış tablosu

ÇEYREK ALTIN FİYATI (2 KASIM 2025)

Alış: 9.135,00 TL

Satış: 9.222,00 TL

Düğün ve nişan gibi özel günlerin en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altın, yüksek talep nedeniyle fiyatını koruyor