21 Ağustos tam altın çeyrek ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı? Kura göre Altın fiyatları...

Altın, dünya ticaretinde güvenli liman olmaya devam ediyor. Altın, önemli bir ticaret aracı olurken, kimileri için yatırım olmaya devam ediyor. Kura göre değişen altın fiyatlarında en çok etkilenen çeyrek oldu. Hızla değişen kur farkına bağlı tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarını derledik.

21 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı bugün bin 649 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise bin 650 lirada bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü 2 bin 765 liradan geri alınırken, hafta içi satış fiyatı ise 2 bin 805 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 11 bin 325 liradan geri alınırken, 11 bin 496 liradan da satışa sunuluyor.