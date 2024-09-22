22 Eylül 2024 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum!

Haftanın son gününe girerken, altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 Eylül 2024 tarihli güncel altın fiyatlarına dair detaylar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
22 Eylül 2024 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum!
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18 Eylül'de faiz kararını açıklayan FED, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Bu kararın ardından Merkez Bankası'nın da faiz açıklamasıyla birlikte altın piyasasında ani bir dalgalanma yaşandı. Altının ons fiyatı 2.614 dolar seviyesinin üzerine çıktı. İşte, altın fiyatlarına dair güncel bilgiler:

Gram Altın Fiyatları:

Alış: 2.874,25 TL
Satış: 2.875,03 TL
Çeyrek Altın Fiyatları:

Alış: 4.598,80 TL
Satış: 4.700,67 TL
Yarım Altın Fiyatları:

Alış: 9.168,86 TL
Satış: 9.401,34 TL
Tam Altın Fiyatları:

Alış: 18.697,32 TL
Satış: 19.064,64 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatları:

Alış: 18.395,20 TL
Satış: 18.745,18 TL
Ata Altın Fiyatları:

Alış: 19.387,41 TL
Satış: 19.874,82 TL

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