25 Ağustos günü altın fiyatları düştü mü? Bugün tam ve gram altın ne kadar?

Altın piyasada sürekli değişikliğe uğramaya devam ediyor. Ticaretin yanı sıra yatırım için de önemli bir araç olarak görülen altın fiyatlarında bugün gerçekleşen değişiklikler neler?

25 Ağustos 2023 günü tam altın piyasalara alış fiyatı 10274.6101 TL'den giriş yaptı, satış fiyatı ise 10472.0534 TL. Yarım altının alış fiyatı ise 5158.6776 TL ve satış fiyatı 5260.1368 TL.

25.08.2023 GÜNÜ HANGİ ALTIN KAÇ TL'DEN ALINIYOR? ALTIN SATIŞ FİYATLARI 25 AĞUSTOS'TA KAÇ TL OLDU?

GRAM ALTIN

• Gram altın alış : 1593,77

• Gram altın satış : 1594,59



ÇEYREK ALTIN

• Çeyrek altın alış : 2575,26

• Çeyrek altın satış : 2634,74

YARIM ALTIN

• Yarım altın alış : 5158,75

• Yarım altın satış : 5158,75

CUMHURİYET ALTINI

• Cumhuriyet altını alış : 10533,28

• Cumhuriyet altını satış : 10742,75

TAM ALTIN

• Tam altın alış : 10253,46

• Tam altın satış : 10509,02

ATA ALTIN

• Ata altın alış : 10511,35

• Ata altın satış : 10743,04

GREMSE ALTIN

• Gremse altın alış : 25554,75

• Gremse altın satış : 25554,75