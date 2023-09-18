Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın yatırım yapmak için en çok tercih edilen araçlardan birisidir. Bu nedenle her gün internette altın fiyatları en çok araştırılan sorulardan biridir. Peki, 18 Eylül günü altın yükseldi mi? !8 Eylül 2023 için güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları her gün değişmektedir. Özellikle altın piyasasının önemli merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı çok sayıda insanın yakından takip ettiği bir merkezdir. Kapalıçarşı, İstanbul'un tarihi merkezinde bulunan ve yüzyıllardır altın ticaretinin kalbinin attığı bir yerdir. Burası, altın takı ve yatırım amaçlı altın alım satımının merkezi olarak kabul edilir. Her gün binlerce insan, Kapalıçarşı'daki altın dükkanlarını ziyaret ederek altın fiyatlarını öğrenir ve yatırım yapar.
Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın türlerindendir. Her biri farklı gramajlara sahip olan bu altınlar, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülür. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, altın yatırımı yapmak çoğu kişi için cazip bir seçenek olabilir. Bu nedenle, 18 Eylül gibi tarihlerde altın fiyatlarındaki değişiklikler büyük bir ilgiyle takip edilir.
Altın, hem takı hem de yatırım amaçlı kullanılabilen nadir değerli metallerden biridir. Bu nedenle, Kapalıçarşı'daki altın fiyatları sadece yatırımcıları değil, aynı zamanda altın takıları sevenleri de ilgilendirir. Altın fiyatlarının artması veya düşmesi, altın takı alışverişi yapmayı düşünenler için önemli bir faktördür.
18 EYLÜL 2023 ALTIN İÇİN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1675.28
Satış Fiyatı: 1675.17
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2713.25
Satış Fiyatı: 2756.31
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5426.37
Satış Fiyatı: 5520.07
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10818.14
Satış Fiyatı: 10989.43
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11069.15
Satış Fiyatı: 11268.02
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11068.62
Satış Fiyatı: 11261.35
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 26876.75
Satış Fiyatı: 27389.56