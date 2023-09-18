Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...

Altın fiyatları her gün değişmektedir. Özellikle altın piyasasının önemli merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı çok sayıda insanın yakından takip ettiği bir merkezdir. Kapalıçarşı, İstanbul'un tarihi merkezinde bulunan ve yüzyıllardır altın ticaretinin kalbinin attığı bir yerdir. Burası, altın takı ve yatırım amaçlı altın alım satımının merkezi olarak kabul edilir. Her gün binlerce insan, Kapalıçarşı'daki altın dükkanlarını ziyaret ederek altın fiyatlarını öğrenir ve yatırım yapar.

Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın, Türkiye'de en çok tercih edilen altın türlerindendir. Her biri farklı gramajlara sahip olan bu altınlar, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülür. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, altın yatırımı yapmak çoğu kişi için cazip bir seçenek olabilir. Bu nedenle, 18 Eylül gibi tarihlerde altın fiyatlarındaki değişiklikler büyük bir ilgiyle takip edilir.

Altın, hem takı hem de yatırım amaçlı kullanılabilen nadir değerli metallerden biridir. Bu nedenle, Kapalıçarşı'daki altın fiyatları sadece yatırımcıları değil, aynı zamanda altın takıları sevenleri de ilgilendirir. Altın fiyatlarının artması veya düşmesi, altın takı alışverişi yapmayı düşünenler için önemli bir faktördür.

18 EYLÜL 2023 ALTIN İÇİN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1675.28

Satış Fiyatı: 1675.17

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2713.25

Satış Fiyatı: 2756.31

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5426.37

Satış Fiyatı: 5520.07

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10818.14

Satış Fiyatı: 10989.43

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11069.15

Satış Fiyatı: 11268.02

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11068.62

Satış Fiyatı: 11261.35

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26876.75

Satış Fiyatı: 27389.56