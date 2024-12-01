Altın alacaklar dikkat: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın alacaklar dikkat: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
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 İşte 1 Aralık 2024 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve diğer altın çeşitlerinin güncel satış fiyatları:

Gram Altın: 2.961,83 TL
Çeyrek Altın: 4.991,00 TL
Yarım Altın: 9.982,00 TL
Tam Altın: 19.855,10 TL
Cumhuriyet Altını: 19.889,00 TL
Gremse Altın: 49.790,02 TL
Ons Altın: 2.655,57 Dolar

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü konusunda belirsizliklerin devam edeceğini belirtiyor.

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