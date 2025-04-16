Altın almak isteyenlere iki uyarı: Haberi okuyun pişman olmayın!

Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Her gün yeni rekorlar kırılırken, vatandaşlar da rotasını İstanbul Kapalıçarşı’ya çevirdi. Altın almak isteyenlere ise İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık’tan önemli uyarılar geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın almak isteyenlere iki uyarı: Haberi okuyun pişman olmayın!
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Altın piyasasında son rakamlar şöyle:

Gram altın
Alış: 4.008,45 TL
Satış: 4.008,86 TL

Ons altın
Alış: 3.267,86 USD
Satış: 3.268,45 USD

Çeyrek altın
Alış: 6.413,52 TL
Satış: 6.554,48 TL

Cumhuriyet altını
Alış: 25.654,10 TL
Satış: 26.137,75 TL

Tam altın
Alış: 26.252,00 TL
Satış: 26.484,00 TL

Yarım altın
Alış: 12.796,22 TL
Satış: 13.118,49 TL

Ziynet altını
Alış: 25.672,67 TL
Satış: 26.156,74 TL

Ata altın
Alış: 26.259,12 TL
Satış: 26.922,77 TL

İstanbul Kapalıçarşı’da yoğunluk her geçen gün artarken, altın satışlarında da adeta patlama yaşanıyor. Kuyumcular, gelenlerin yüzde 90’ının alım yönünde işlem yaptığını belirtiyor.

Altındaki yükselişi değerlendiren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, özellikle Darphane üretimi ziynet ve sikke altınlara, gram altına ve bileziklere olan talebin arttığını söyledi.

Atayık, kuyumculuk sektörünün asıl gücünü atölyelerin oluşturduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kuyumculukta istihdam sağlayan, ekonomiye katma değer kazandıran asıl alan atölyelerimizdir. Ancak altındaki kota uygulaması, yurt içinde fiyatları artırırken, dünya genelinde rekabet gücümüzü düşürüyor. Sektör olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, atölyelerimizin hammadde ihtiyacını karşılayacak şekilde yeterli kota açılmasını bekliyoruz."

Özellikle bu tür hızlı fiyat artışı dönemlerinde piyasaya sahte altın ve düşük ayarlı ürünlerin sürüldüğünü belirten Atayık, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda şu sözlerle seslendi:

"Ucuz altın ya da ucuz pırlanta diye bir şey yoktur. Altın, bir emtiadır; ya altındır ya değildir. Merdiven altı üretimlerde üretilen belgesiz ürünlere itibar edilmemeli. İnternetten yapılan alımlarda ekstra dikkatli olunmalı. Mutlaka fiziki altın alınmalı, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmalı ve İKO Güvence Etiketi talep edilmelidir."

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