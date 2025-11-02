Altın fiyatları çakıldı! Uzmanlardan 2026 için flaş tahmin: “Gerileme sürecek”

REKORDAN GERİYE DÖNÜŞ

Altın piyasasında son haftalarda sert hareketler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın, cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken; ons altın da 4 bin 380 dolardan 4 bin dolara indi.

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmeler fiyatlamalarda belirleyici olurken, Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları değerli metaller üzerinde etkili oldu.