Altın fiyatları çakıldı! Uzmanlardan 2026 için flaş tahmin: “Gerileme sürecek”
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların odağında. Tarihi rekor sonrası gerileyen altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı için yeni tahminler geldi. Uzmanlar, Fed’in faiz adımlarına bağlı olarak düşüşün devam edebileceğini belirtti.
REKORDAN GERİYE DÖNÜŞ
Altın piyasasında son haftalarda sert hareketler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın, cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken; ons altın da 4 bin 380 dolardan 4 bin dolara indi.
Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmeler fiyatlamalarda belirleyici olurken, Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları değerli metaller üzerinde etkili oldu.
FAİZ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI
Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimi olasılığı zayıfladı. 2026 yılına ilişkin 3 faiz indirimi beklentisi 2’ye düşerken, dolar endeksi %0,9 artışla 99,8’e çıktı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise günü %4,10 seviyesinden tamamladı.
ALTIN FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA FAZLA GERİLEYEBİLİR
Altının ons fiyatı rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü sürdürerek haftayı 4 bin 2 dolar seviyesinde kapattı. Haftalık kayıp %2,7’yi aştı. Gram altın ise cuma günü 5.412 TL olarak kaydedildi.
Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Altın fiyatlarındaki düşüş, altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabilir.”
“Fed’in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir,” değerlendirmesinde bulundu.
UZMANLAR 2026 İÇİN UYARDI
Uzmanlara göre, Fed politikaları, küresel tahvil getirileri ve jeopolitik risklerin seyri, 2026 yılında altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.
Emtia piyasası uzmanları, yatırımcıların kısa vadeli sert dalgalanmalara karşı temkinli davranması gerektiğini vurguluyor.